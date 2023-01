Premium Het beste van De Telegraaf

Doodsteken begeleidster jeugdinstelling maakt veel emotie los Schreeuwend rende meisje café Emmen binnen: ’Er is iemand vermoord!’

Door Marijn Schrijver en André Spaansen Kopieer naar clipboard

Emmen - In het stationsgebied in Emmen is zondag geschokt gereageerd op de gewelddadige dood van een 26-jarige begeleidster in een instelling voor jongeren. „Jongens opgepakt van 16 en 19 jaar oud”, klinkt het vol ongeloof in het centrum van de Drentse plaats. „Zo jong nog. En zo’n jonge vrouw het slachtoffer.”