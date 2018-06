Ombudsman: Wie betaalt de rekening?

Dan gaat zij voor een jaarlijkse longfunctietest naar de huisarts en krijgt te horen dat zij astma heeft. Er moet van alles gebeuren, het belangrijkste is de woning van Maaike vrij maken van stoffen die haar astma uitlokken. Hiervoor komt een longverpleegkundige langs om te helpen. Ze haalt het hele huis ondersteboven en ontdekt in en achter kasten schimmel en kletsnatte muren. De woningbouw reageert nog steeds niet en Maaike besluit dat verhuizen het beste voor haar gezondheid is. Gelukkig krijgt ze wel snel een andere woning aangeboden.

Maar de problemen houden niet op. De gemeente zou via de afdeling Wmo de verhuizing moeten betalen. Ze moet tenslotte vanwege gezondheidsredenen naar een andere woning. Maar die weigert en geeft het stokje door aan een afdeling van de GGZ, Woon Ondersteunende Zorg. Het wordt een hele wirwar aan organisaties die naar elkaar doorverwijzen. Een speciaal verhuisbedrijf krijgt uiteindelijk opdracht om de verhuizing te regelen, en dan blijkt de rekening hoog en Maaike moet deze zelf betalen. Een onmogelijke opgave, ze heeft maar een heel klein inkomen.

De situatie veroorzaakt veel stress bij Maaike. Ze probeert van alles via de verzekering te regelen, maar dat lukt ook niet. Daarom dient ze een klacht in bij de gemeente. Helaas loopt het telefoongesprek totaal niet zoals ze had verwacht. Ze wordt steeds wanhopiger. Ze zit met een grote schuld, een huis vol dozen en bovendien extra lichamelijke klachten. Ze neemt daarom contact met ons op. Onze medewerker Lina vraagt de gemeente de klacht van Maaike te behandelen en ook meteen het verzoek om bijstand mee te nemen.

Gelukkig krijgen we niet veel later mooi bericht van Maaike. Ze is heel dankbaar voor onze hulp, de gemeente heeft zowel vanuit de Wmo als Bijzondere bijstand een bedrag uitgekeerd. Daarmee kan ze de verhuiskosten betalen! Iedereen kan opeens in de problemen komen, als het dan ook nog eens om onze gezondheid gaat, is het extra belangrijk dat overheidsorganisaties zorgvuldig en snel met klachten omgaan en een oplossing zoeken.

*gefingeerde naam