Kabinet wil roken op terras verbieden

Roken in de horeca is al verboden en ook aan de rookruimtes die rokers nog een toevluchtsoord bieden komt binnen twee jaar een einde. Maar „het zou ook heel wijs zijn” terrassen rookvrij te maken, zegt Blokhuis op NPO Radio 1. „Ik denk dat we niet ontkomen” aan strengere regels. „We hebben nog best wel een inhaalslag te maken.” De staatssecretaris wijst erop dat in de Verenigde Staten al jaren rond gebouwen niet meer mag worden gerookt.

Blokhuis werkt aan afspraken met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de gezondheidszorg over het terugdringen van het roken. In dat ’nationale preventieakkoord’ wil hij dus ook een rookverbod voor terrassen opnemen.

In het akkoord moet volgens Blokhuis in ieder geval staan dat tabak duurder wordt. Ook moet het aantal verkooppunten omlaag. De staatssecretaris is daarom ingenomen met het „fantastische” besluit van supermarkt Lidl om op termijn geen rookwaren meer te verkopen.

Blokhuis zou graag zien dat mensen gemakkelijker een behandeling kunnen volgen of aan hulpmiddelen kunnen komen om te stoppen met roken. Hij is daarom in gesprek met de verzekeraars of die bijvoorbeeld nicotinepleisters buiten het eigen risico kunnen houden. Het is hem ook een doorn in het oog dat verzekeraars een tweede stoppoging helemaal niet vergoeden. Verzekeraars zouden daarvoor wel openstaan, „maar het pleit is nog niet beslecht.”