Premium Het beste van De Telegraaf

Meteoroloog: ’Kijk naar buiten en niet op je telefoonscherm’ Vanaf woensdag mooier weer: ’Kort maar krachtig genieten’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Badgasten op het strand. Ⓒ ANP

Amsterdam - Krijgen we de laatste paar weken van de vakantie tóch nog zomerse temperaturen? Komende week hebben we in ieder geval iets om naar uit te kijken, vertelt meteoroloog Roosmarijn Knol. Maar blijft de warmte aanhouden, of gaat het slechts om een zomers intermezzo?