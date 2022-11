Na getuige nu ook dna op vuurwapen: bewijs roofmoord ’Ome Sjaak’ lijkt zich op te stapelen

Dit zei de officier van justitie dinsdag tijdens een tussentijdse zitting in de zaken van V. en medeverdachte Ruviëni M. (38) bij de rechtbank in Alkmaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee ervan te hebben behoord tot de vaste kern van een zevenkoppige bende, die met name in Noord-Holland Noord met extreem en grof geweld woningovervallen zou hebben gepleegd. „Stuk voor stuk zaken van de buitencategorie”, aldus de aanklaagster dinsdag. „Slachtoffers werden bedreigd, gemarteld, beschoten, verwond en vermoord.”

M. en V. zouden bij meerdere van de in totaal zeven roofovervallen betrokken zijn geweest. Behalve de dodelijke overval op 14 juni vorig jaar in Berkhout gaat het om gewelddadige inbraken in De Goorn, Noord-Scharwoude en Avenhorn. In Noord-Scharwoude werd een slachtoffer in de borst geschoten, in Avenhorn werd een van de bewoners beschoten en in de keel geraakt. Omdat de bende in wisselende samenstelling zou hebben geopereerd, gingen ze ook onafhankelijk van elkaar op pad.

Impact

De overvallen hebben een ongelooflijke impact op de slachtoffers gehad, zei de officier van justitie. „Sommigen zijn woedend en willen de gezichten zien van degenen die hen dit hebben aangedaan. Anderen durven niet naar de rechtbank te komen, kunnen niet slapen, hebben hun huis verkocht of zijn arbeidsongeschikt geworden. Velen vragen zich af: waarom ik? Waarom ben ik beschoten, gemarteld met een strijkijzer of geslagen met een breekijzer?”

Beide verdachten ontkenden dinsdagochtend in alle toonaarden alle betrokkenheid. „Ik heb geen bloed aan mijn handen”, zei Glenn V. luidkeels via een videoverbinding met de gevangenis in Vught, waar hij vastzit. „De media verzinnen dingen, ik ben onschuldig.” Medeverdachte M. betichtte het OM van tunnelvisie: ”Ik heb geen enkele overval gepleegd.”

Hun advocaten willen vrijlating uit voorarrest. De rechtbank beslist daar later over. Als de twee blijven vastzitten, dan gaat hun zaak in januari verder. De inhoudelijke behandeling is eind 2023 voorzien.