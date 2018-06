’Leeftijdsdiscriminatie oudere komt wel voor’

Het zit zo: In 2014 besloot het bedrijf waarbij ik al reeds 10 jaar werkzaam was als filiaalmanager, 90% van haar filialen in Nederland te sluiten (niets over gehoord in de media want het verliep sluipend maar wél veel mensen op straat gezet!), want huurcontracten afgelopen, economische crisis, dus al het personeel ontslagen. Zo kwam ik ook op 58-jarige leeftijd zonder baan te zitten. We kregen wat centjes mee van de baas en vervolgens kon je je melden bij het UWV voor een WW-uitkering. Gelukkig kreeg ik een half jaar na sluiting een hartinfarct zodat ik in de ziektewet terecht kwam en mijn WW-uitkering een aantal maanden werd opgeschoven. En zo gebeurde het nóg een keer vanwege een ander medisch probleem dus weer werd de te ontvangen WW-uitkering een aantal maanden opgeschoven. Ondertussen moest je cursussen volgen via het UWV. Ik werd een jaar lang ondergebracht bij een detacheringbureau á raison van ca. 5000 euro, (dezelfde cusus wéér gevolgd), overigens zónder resultaat. Want het systeem was inmiddels zo gemaakt om mensen later met pensioen te laten gaan dus moesten er mogelijkheden gecreëerd worden om deze leeftijdscategorie te steunen in de illusie nog een baan te vinden. Ik heb me wezenloos gesolliciteerd en nóg, maar de leeftijd... Ik mag het niet hardop zeggen maar ik denk toch dat sommige werkgevers aan leeftijdsdiscriminatie doen.

Ik geloof niet meer in een betaalde baan, maar ik hoop het nog wel! Ik wil graag zelf een inkomen verwerven. Tot volgend jaar april (2019) heb ik nog recht op een WW-uitkering, maar dan ontstaat er een gat totdat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, wanneer dat ook mag zijn! Dit zwaard van Damocles hangt boven mijn hoofd en dat is een akelig gevoel. Jullie columniste, Annemarie van Gaal, heeft wel eens een prachtige voorzet gemaakt om de sollicitatieplicht in zulke gevallen op te heffen, een basisinkomen te verschaffen en van daaruit verder te kijken. Ik sta daar achter!

Alice Veldkamp, Drempt