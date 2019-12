Jongetje (5) ’in zorgwekkende toestand’ bevrijd uit ingestort pand

Onze verslaggever Mark Mensink is aanwezig op locatie. Volg zijn tweets live onderaan dit bericht.

Omstanders applaudisseerden toen het jongetje door hulpdiensten naar buiten werd gedragen. De vader van het kind werd ’s middags kort nadat er in de grillroom aan de Sallandsestraat een explosie plaatsvond al uit het pand gehaald.

„Ik zag de punt van het dak opeens naar beneden komen”, zegt een omstander. Een overbuurman geeft aan dat het een gigantische explosie was: „Het huis schudde ervan.” De man rende direct naar buiten om te zien of hij hulp kon bieden. „Er stond iemand met z’n gezicht onder het bloed bovenop de puinhoop.”

De brandweer denkt dat alle personen die in het pand aanwezig waren er nu uit zijn. Later zaterdagavond gaan de hulpverleners voor alle zekerheid nogmaals in het puin kijken. De verwachting is niet dat er nog slachtoffers worden aangetroffen, aldus de veiligheidsregio.

Burgemeester Bert Bouwmeester laat weten dat hij in gedachten bij het jongetje en zijn familie is. Hij spreekt zijn complimenten uit aan „alle hulpverleners voor hun geweldige inzet. Het zijn helden.”

Alleen het dak van het pand is nog intact. Ⓒ Van Oost Media

Ⓒ ProNews