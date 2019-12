Restaurant Coevorden ingestort na zware explosie: persoon onder puin

Onze verslaggever Mark Mensink is aanwezig op locatie. Volg zijn tweets live onderaan dit bericht.

Hulpdiensten en traumahelikopters zijn uitgerukt naar de locatie van de explosie. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat er inmiddels één persoon onder het puin vandaan is gehaald en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Ook bevindt zich nog iemand onder het puin van het pand. Die persoon is aanspreekbaar. Een agent zegt dat het om een relatief jong slachtoffer gaat.

Alleen het dak van het pand is nog intact. Ⓒ Van Oost Media

De omgeving van het pand is afgezet. Het STH-team Overijssel en Gelderland is opgeroepen om bijstand te verlenen. Dit team Specialistische Technische Hulpverlening (STH) komt uit Zwolle en wordt ingezet om bijvoorbeeld instabiele gebouwen te stutten.

Burgemeester

De ontploffing vond rond 15.00 uur plaats. Burgemeester Bouwmeester liet via Twitter weten dat hij meteen ter plaatse was. Hij was toevallig in de buurt van het pand.

Ⓒ ProNews