Stroom uit in deel van Coevorden voor reddingsactie

Door een explosie in de grillroom aan de Sallandsestraat in Coevorden zijn zaterdagmiddag vermoedelijk twee mensen gewond geraakt. Een van hen, een jongen, was al vrij snel uit het gebouw gehaald en is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

„Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in”, meldde burgemeester Bert Bouwmeester eerder. Hij was toevallig in de buurt toen de ontploffing zich voordeed waardoor hij snel kon praten met de hulpverleners. Ook heeft Bouwmeester gesproken met familie van de slachtoffers.

De gemeente laat weten dat de reddingsoperatie van de tweede persoon tijdrovend is omdat die heel zorgvuldig moet gebeuren. Ook omliggende panden worden gecontroleerd of ze nog veilig zijn.

Alleen het dak van het pand is nog intact. Ⓒ Van Oost Media

Stroom afgesloten

De omgeving van het pand is afgezet. De ontploffing vond rond 15.00 uur plaats. Het STH-team Overijssel en Gelderland is opgeroepen om bijstand te verlenen. Dit team Specialistische Technische Hulpverlening (STH) komt uit Zwolle en wordt ingezet om bijvoorbeeld instabiele gebouwen te stutten.

De reddingsactie is in volle gang. „Ik zag de punt van het dak opeens naar beneden komen”, zegt een omstander. Een overbuurman geeft aan dat het een gigantische explosie was: „Het huis schudde ervan.” De man rende direct naar buiten om te zien of hij hulp kon bieden. „Er stond iemand met z’n gezicht onder het bloed bovenop de puinhoop.”

Ⓒ ProNews