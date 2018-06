Gruwelijke details van moord op Nederlandse expat Indonesië

Winda Wilantara (23) en Andie Budiyanto (30) hebben Geelhoed eind vorig jaar op sadistische wijze gedood, zo blijkt. Wilantara vertelde de Nederlander te hebben geslagen met een fitnesshalter. Daarna stikte hij hem met metaaldraad.

„En daarna rende ik naar de tuin en pakte een bijl”, vertelde Wilantara volgens Indonesische media, die de afgelopen dagen over de rechtszaak hebben bericht. Wilantara drukte de bijl bij z’n vriend in de handen. Die zou een keer of tien hebben ingehakt op de Nederlander, wiens lichaam pas tien dagen later werd teruggevonden.

Volgens de daders kenden ze Geelhoed al een tijdje. Die laatste zou hen hebben gevraagd om ’homoseksuele handelingen’ te verrichten, hetgeen ze ’heel boos’ maakte. Samen hadden ze het plan gemaakt om de Nederlander te overvallen. De buit – ze waren onder de indruk van een BMW en Mercedes cabriolet – zouden ze samen delen.

Beide mannen betuigden in de rechtszaal spijt en bezwoeren nooit meer zoiets te zullen doen.