’William en Kate willen einde maken aan Britse Stiff Upperlip’

‘Never complain, never explain’ was het devies van onder andere koningin Elizabeth. Daar willen William en Kate, de hertog en hertogin van Cambridge, een einde aan maken. Niet dat er in hun ogen iets mis is met de benadering van de grootmoeder van William, maar het is nu eenmaal noodzakelijk om ’mee te gaan met de tijd’. Dat is de conclusie van een niet al te florissant verlopen reis naar onder andere Jamaica en de Bahama’s. Het was onderdeel van de festiviteiten rond het platina jubileum van Elizabeth, die zeventig jaar geleden het koningschap aanvaardde.

Tijdens de reis werden William en Kate geconfronteerd met minder aantrekkelijke aspecten van de Britse geschiedenis, zoals de slavernij. Maar ze werden ook slachtoffer van ongelukkige foto’s waarbij handen werden geschud met inwoners van Jamaica die zich achter een hek bevonden.

Bekijk ook: Bezoek William en Kate aan Cariben wil maar geen feestelijk tintje krijgen

Volgens William en Kate is duidelijk dat niet meer kan worden volstaan met het negeren van de kritiek. Kringen rond het prinselijk paar maken via onder andere de kranten The Sun en The Daily Mail duidelijk dat het noodzakelijk is om te veranderen. William nam de afgelopen dagen al een voorschot daarop. Hij zei zich goed voor te kunnen stellen dat het Gemenebest, de associatie van landen die deel uitmaakten van het VK, op termijn niet zouden worden voorgezeten door een lid van het koningshuis. Het lijkt erop dat hij die opmerking niet heeft besproken met grootmoeder Elizabeth en vader Charles.