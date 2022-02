Premium Het beste van De Telegraaf

Pavlo scheurt naar Oekraïne om familie op te halen: 'Bid voor ons'

Door Marcel Vink

Pavlo scheurt nu richting het oosten om zijn schoonmoeder uit het oorlogsgebied op te halen. „Tanken is alleen wel een probleem. Er staan lange rijen voor de pompen. Misschien dat iemand dat haar een lift kan geven om de stad uit te komen. Ik hoop het maar…” Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Ze zijn met hoge snelheid onderweg, met de auto naar Oekraïne. Pavlo Levchuk en zijn vrouw Kateryna, die in Nederland wonen, maken zich grote zorgen om hun familieleden en willen ze zo snel mogelijk in veiligheid brengen. „We hebben geen idee wat we zullen aantreffen.”