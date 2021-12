Edese drogist op klaarlichte dag overvallen door gewapende man

De vermoedelijke dader is er in de Grotestraat met een nog onbekende buit vandoor gegaan. Wat voor wapen hij precies bij zich had, kon een woordvoerder nog niet zeggen. De politie is op zoek naar een magere, kleine man met donkere huidskleur in donkere kleding. Op Burgernet staat een melding buiten van de verdachte. „Hij is gewapend, waarom wordt verzocht niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.”

De politie rukte met meerdere voertuigen uit na de melding van een overval in de winkelstraat. Getuigen en eventueel beeldmateriaal worden gezocht. Er raakte niemand gewond. De drogist is voorlopig wegens ’omstandigheden’ gesloten.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn (+31 613650952) of mail v.lengkeek@telegraaf.nl.