Deze Chinese vliegende auto komt volgend jaar al op de markt

De auto is in het vierde kwartaal van dit jaar te bestellen (130.000 dollar is de voorlopige prijs) en wordt een jaar later geleverd.

Modulaire auto

Het voertuig heeft vooralsnog de naam ‘Land Aircraft Carrier’ en is een drone-achtig vliegtuig. Je kan dus niet echt opstijgen. De bouwer is Aeroht, een dochteronderneming van Xpeng die zich richt op vliegende auto’s.

Het indrukwekkende apparaat biedt plaats voor maximaal vijf personen.

Xpeng zegt dat de grote drone makkelijk te besturen is en zelfs autopilot heeft. In de cabine is plek voor twee personen. Hoe ver je kan rijden en vliegen met de voertuigen, laat de Chinese fabrikant nog niet weten.

De échte vliegende auto

Naast de modulaire auto laat het merk ook een échte vliegende auto zien. Deze wordt nu nog de eVtol Flying Car genoemd. eVtol staat voor electric vertical take-off and landing. Over het model is nog minder bekend.

Het is de vraag hoe snel de vliegende auto echt op de markt komt. De eerste vraag is of Xpeng ook echt kan leveren, de tweede is of de autoriteiten zomaar toestemming geven voor vliegende auto's.