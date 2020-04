Bezuinigingsplannen op een presenteerblaadje

Medisch specialisten in loondienst nemen, het schrappen van de huishoudelijke hulp uit de WMO, geen dagbesteding meer in de langdurige zorg, meer eigen bijdrages vragen voor verschillende soorten zorg: met harde maatregelen vallen er miljarden euro’s te besparen binnen het zorgstelsel. En de manieren waarop er allemaal bezuinigd kan worden, komen bij toeval net tijdens de coronacrisis naar buiten.

Minister Hoekstra (Financiën) brengt woensdag de zogenoemde brede maatschappelijke heroverwegingen naar buiten. Talrijke werkgroepen van ambtenaren en experts van buiten hebben de afgelopen tijd een keur aan nieuwe beleidsvarianten geschetst, en wat die kosten of opleveren. Beleid is het niet, maar dat kan het wel worden. De heroverwegingen zijn bedoeld als inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s waar de politieke partijen richting de verkiezingen van volgend jaar aan werken.

De opdracht van de werkgroepen luidde ook om te zoeken naar besparingen. Dat werd allemaal al voor het uitbarsten van de coronacrisis uitgedokterd. De economische maatregelen die het kabinet afgelopen weken heeft genomen, speelden dan ook geen rol in de overwegingen. Maar door die crisis is het wel ineens stukken waarschijnlijker geworden dat een flinke bezuinigingsronde in de nabije toekomst wel noodzakelijk is. Door de gigantische steunpakketten die de overheid heeft opgezet, loopt de staatsschuld namelijk in duizelingwekkend tempo op.

Van bezuinigen is voorlopig nog geen sprake, stipt Hoekstra aan in een begeleidende brief. En al helemaal niet in de zorg: „Op de korte termijn doet het kabinet alles wat nodig is om de corona-uitbraak het hoofd te bieden. Daarbij worden soms onorthodoxe werkwijzen gehanteerd en wordt ook in financiële zin maximale ruimte gecreëerd om de huidige situatie het hoofd te bieden. Het ondersteunen van de zorg en het beschermen van de volksgezondheid staan daarbij voorop.”

Behalve in de zorg valt ook in onderwijs flink te snijden. Dat gaat dan wel ten koste van de kwaliteit en gelijke leerkansen. Een besparingsoptie is onder meer een flinke vermindering van de lestijd in het basis- en voortgezet onderwijs. Daar zou ruimte liggen omdat in andere landen ook minder les wordt gegeven, terwijl de resultaten daar niet minder zijn. In totaal zou een bezuiniging in het basis- en voortgezet onderwijs zo’n 4 miljard euro op kunnen leveren. Daarnaast valt er ook in het mbo en hoger onderwijs nog 5 miljard euro te saneren.

Ook op sociale zekerheid, een van de grootste kostenposten op de rijksbegroting, vallen miljarden te winnen. Bijvoorbeeld door hard in te grijpen in de bijstand (lagere uitkeringen, bredere sollicitatieplicht). Dat zou bijna 3 miljard euro schelen.

Ook bij de eigen woning is een flinke bezuiniging mogelijk. Door onder meer de hypotheekrenteaftrek richting 2030 helemaal af te bouwen, zou op dit vlak 1 miljard euro kunnen worden bespaard.