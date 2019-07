Politie: deel geen beelden van steekpartij

De politie noemt het verspreiden van de beelden „zeer ongepast” en „zeer pijnlijk voor de nabestaanden.” De beelden kunnen volgens de politie ook voor andere gebruikers van social media als schokkend ervaren worden. Daarnaast is de politie „zeer verontwaardigd dat in dit geval een zwaargewond slachtoffer van dichtbij gefilmd is, terwijl anderen hulp probeerden te verlenen.”

De 29-jarige Amsterdammer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft vrijdag een man van 49 uit Almere aangehouden als verdachte. Hij zit vast en in beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens Het Parool gaat het om Glen S, die een fors strafblad heeft voor onder meer geweld. De politie wilde dit niet bevestigen.

Dinsdag overleed ook al een 22-jarige Amsterdammer na een steekpartij op het Plein ’40-’45 in Amsterdam.

Bekijk ook: Man na steekpartij Amsterdam overleden