Bitcoin-bezitters willen graf cryptobaas laten openen

De Canadees was op het moment van overlijden de enige persoon met de toegangscodes voor de digitale wallets met daarin voor 180 miljoen Canadese dollar aan bitcoins en andere cryptomunten. Door zijn plotselinge overlijden ging het platform met 115.000 gebruikers offline en konden de gebruikers niet meer bij hun geld.

Al snel ontstonden de geruchten dat de eigenaar van de grootste Canadese cryptobeurs zijn eigen dood in scène had gezet. Vermoed wordt dat hij niet is overleden aan ’complicaties van de ziekte van Crohn’, maar ervandoor is gegaan met de digitale buit.

Accountants deden de afgelopen tijd onderzoek naar QuadrigaCX en vonden verschillende ’onregelmatigheden’, zo handelde Cotten onder schuilnamen en maakte hij grote sommen geld naar zichzelf over, meldt BBC. Uiteindelijk werd in totaal 33 miljoen Canadese dollar teruggevonden.

Testament

Dat zijn naam verkeerd gespeld is op het Indiase overlijdenscertificaat en Cottens testament vier dagen voor zijn dood definitief werd gemaakt, zorgt voor nog meer twijfels bij de gebruikers. Vrijdag werd een officieel verzoek ingediend bij de autoriteiten om de identiteit en doodsoorzaak van het lichaam dat in Canada ligt begraven te bevestigen.