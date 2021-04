Drukte in steden op zonnige Koningsdag: ’Buiten zie ik er niet veel kwaad in’

In het Vondelpark, ter hoogte van het midden van het park, heeft de politie ingegrepen om mensen naar de uitgangen van het park te begeleiden. Politiebusjes, politie te paard en de Mobiele Eenheid waren massaal aanwezig. „Wegblijven? Man, dit is zo fantastisch, dit vergeet ik nooit meer. Ik had dit niet willen missen”, zegt student Joey tegen een verslaggever in het Vondelpark. Twee anderen, die aan de witte wijn zitten: „Met dit lekkere weer buiten zien wij er niet zoveel kwaad in.”

Het bekendste park van Nederland, gelegen in het statige Amsterdam-Zuid, werd al vlak na het middaguur gesloten vanwege de drukte. Vooral rond het beeld van Vondel leken de coronamaatregelen niet te gelden. Jongeren dansten op harde muziek, dronken veel alcohol en lurkten aan de lachgasballonnen. Zij waren allesbehalve van plan hun spontane feest te stoppen. Student Youandi vertelt het binnen zitten helemaal beu te zijn. Hij had de beelden van het overvolle Vondelpark, incluis het ingrijpen van de politie tijdens de lockdown, echt wel voorbij zien komen in de afgelopen weken. Met vingertje: „Ik ben er ook nooit bij geweest. Maar nu is het Koningsdag hè. Dat voelt toch anders. Dus ja, vandaag vier ik wel een feestje. Samen met mijn vrienden. En daar hoort een lekker biertje bij.”

Mogelijk uit vrees te worden gearresteerd, vluchten veel mensen op gegeven moment uit eigen beweging rennend naar uitgangen. Het gaat om honderden mensen die de benen namen. Er is gegooid met glas en blikken. Ook is vuurwerk afgestoken. Het gras ligt bezaaid met plastic tassen en kratten.

Er was toen al geen houden meer aan. De Jordaan, Amstelveld, Noordermarkt, Wester- én Oosterpark toonden dat Koningsdag blijkbaar diep in de genen zit. Ook op het water voeren bootjes achter elkaar in een kolonne. Annamarie, die met haar vriendinnen een biertje pakte op de hoek Berenstraat/Prinsengracht: „Eerlijk gezegd had ik me voorgenomen om zoveel mogelijk afstand te houden. Maar ik weet niet hoe. Het is zo verschrikkelijk druk. Ik hou me voor dat ik buiten sta en dat het heerlijk weer is. Die vitamine D komt goed uit.”

In Utrecht worden ook de parken ontruimd, maar zodra boa’s mensen hebben weggestuurd, komen ze gewoon terug zodra dat kan, meldt een fotograaf ter plaatse. Een enkeling weigert weg te gaan.

Het Vondelpark is leeggeveegd door de ME. Ⓒ Inter Visual Studio / Remy Roosien

Handhaving in Utrecht. Ⓒ koen laureij

In Haarlem is het vooral druk aan het Spaarne, daar zijn veel mensen bijeengekomen. De politie heeft een aantal verkooppunten van horeca al gesloten, om de drukte wat te verminderen. Alcohol in de supermarkt is niet meer te verkrijgen op last van de politie. Ook zijn grote groepen gevraagd om te vertrekken en is de Damstraat richting het Spaarne afgesloten.

Ook in Rotterdam zoeken mensen de buitenlucht en elkaar op. De gemeente meldt ook daar dat het op veel plekken in de stad te druk is. Het gaat dan om onder meer het Kralingse Bos, de Witte de Withstraat, het Noordplein, en bij Hotel New York op de Kop van Zuid. „Kom niet meer naar deze plekken. #VermijdDrukte! Zoek een rustig plekje elders”, twittert de gemeente.

Grote drukte in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Ⓒ ANP / HH

Bij de demonstratie in Arnhem van een groep die zich ’Weg met dit kabinet’ noemt, waren maximaal vijfhonderd mensen welkom, maar enkele duizenden betogers tegen de coronamaatregelen kwamen opdagen. Ze hielden een mars door de stad. Het bleef onder toeziend oog van burgemeester Marcouch grotendeels rustig. Veel demonstranten droegen een gele paraplu, een symbool dat ook bij eerdere protesten tegen het coronabeleid werd gebruikt.

Uiteindelijk zijn zes mensen aangehouden in het centrum, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Vijf voor het beledigen van een agent en een persoon voor openlijke geweldpleging.

Het Sonsbeekpark in de Gelderse stad liep intussen vol en daar wordt door veel jongeren gefeest.

Gezelligheid in het Sonsbeekpark in Arnhem. Ⓒ Foto Persbureau Heitink

Het Valkenburgpark in Breda is ontruimd. Kort voor de ontruiming waren er een paar kleine opstootjes, zegt een politiewoordvoerder. Het park wordt nu helemaal ontruimd om grote ongeregeldheden te voorkomen. De gemeente Breda heeft een noodverordening afgekondigd

De ME voert charges uit op straat in Breda. Ⓒ MaRicMedia

Ook het Spoorpark in Tilburg is ook afgesloten. In Maastricht vroeg de politie mensen om het Stadspark te verlaten vanwege de drukte en daar werd volgens een politiewoordvoerster goed gehoor aan gegeven. In Utrecht zoeken veel mensen met name park Lepelenburg op en is het druk rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht. Boa’s hebben de mensen verzocht te vertrekken.

Ⓒ Koen Laureij

De Prinsentuin in Leeuwarden is ook erg vol. Een gemeentewoordvoerster zegt dat er voorlopig niet is ingegrepen, maar dat daar nog over wordt gesproken. Er zijn wel agenten en handhavers aanwezig in het park. De gemeente Groningen roept mensen op om niet meer naar het Noorderplantsoen te komen vanwege de drukte, boa’s en agenten handhaven daar de coronaregels. Op het verlaagde Wellenpad in Deventer is het ook erg druk, de gemeente Deventer vraagt mensen ergens anders heen te gaan.