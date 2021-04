Veel steden te druk door mooi weer op Koningsdag

In Amsterdam zijn het Vondelpark en het Sarphatipark afgesloten. Mensen mogen daar alleen nog maar uit. In het Vondelpark, ter hoogte van het midden van het park, heeft de politie ingegrepen om mensen naar de uitgangen van het park te begeleiden. Politiebusjes, politie te paard en de Mobiele Eenheid zijn aanwezig. Mogelijk uit vrees te worden gearresteerd, vluchten veel mensen uit eigen beweging rennend naar uitgangen. Het gaat om honderden mensen die wegrennen. Er wordt ook vuurwerk afgestoken.

Tekst loopt door onder de foto.

Mensen klimmen over de hekken van het Vondelpark. Ⓒ ANP / HH

Ook het Valkenburgpark in Breda en het Spoorpark in Tilburg zijn afgesloten. In Maastricht vroeg de politie mensen om het Stadspark te verlaten vanwege de drukte, daar werd volgens een politiewoordvoerster goed gehoor aan gegeven. In Utrecht zoeken veel mensen met name park Lepelenburg op en is het druk rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht.

Tekst loopt door onder de tweet.

Verkooppunten horeca dicht

Op beelden van NH Nieuws is te zien dat in Haarlem veel mensen zijn samengekomen aan het Spaarne. Een gemeentewoordvoerster zegt dat een aantal verkooppunten van horeca tijdelijk dicht moet, vanwege de drukte. Ook verzoeken politieagenten en handhavers grote groepen om te vertrekken. De Damstraat richting het Spaarne is afgesloten vanwege de drukte.