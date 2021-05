Minister moet nieuw besluit nemen over fok Franse bulldogs: krijgen ze hun snuit terug?

Er is al jaren discussie over de fok van Franse bulldogs. Tegenstanders menen dat de hondjes doorgefokt zijn en dat ze ernstig lijden onder hun door de fokker gewilde uiterlijke kenmerken. Fokkers en hun beroepsvereniging zeggen dat zij maatregelen hebben genomen om extreme uiterlijke kenmerken tegen te gaan en dat de stamboomhonden nu verantwoord worden gefokt.

Te korte snuit

Stichting Dierenrecht wilde handhaving bij zestien fokkers, van wie er tien zijn aangesloten bij de Hollandse Bulldoggen Club. Volgens de stichting wordt er gefokt met dieren met schadelijke uiterlijke raskenmerken, die worden doorgegeven aan nakomelingen. In het Besluit houders van dieren (Bhd) staat dat dat verboden is. De stichting verzoekt volgens het CBb terecht om handhaving, aangezien het opkomen voor dierenwelzijn het doel van de stichting is.

Dierenrecht leverde foto’s van de websites van de fokkers waarop honden staan die naar wetenschappelijke criteria te korte snuiten en te dichte neuzen hebben. Het ministerie vond dat onvoldoende bewijs. Het CBb vindt het vreemd dat het ministerie ondanks de afwijzing toch besloot om een aantal fokkers te gaan controleren. Het CBb adviseert het ministerie nu om nader onderzoek te doen bij een aantal fokkers voordat er een nieuw besluit valt.