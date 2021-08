Twee gewonden bij schietpartij in Groningse Delfzijl

Het geweldsincident speelde zich zaterdagavond rond 20.00 uur af aan de Wendakker. Meerdere eenheden van de politie en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse gegaan.

Zeker twee personen raakten gewond, „zij worden naar het ziekenhuis vervoerd”, meldt de politie Groningen. De politie kan nog niets zeggen over de ernst van de verwondingen.

De omgeving is afgezet en er wordt verder onderzoek gedaan. Over mogelijke verdachten is geen mededeling gedaan.