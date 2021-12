Belgische burgemeester geschorst omdat ze zichzelf, haar zoon en buren voortrok voor vaccinatie

Heeren heeft namen doorgegeven van mensen die benaderd konden worden om openstaande vaccinatiemomenten te vullen. Anders zouden er doses vaccins moeten worden weggegooid. De burgemeester heeft onder meer haar zoon, zus en buren naar voren geschoven.

De burgemeester erkende achteraf te hebben ingezien dat ze een grote fout heeft gemaakt, maar verklaarde ook met de beste bedoelingen te hebben gehandeld. Ze zei eerder dit jaar tegen de gemeenteraad dat ze het vaccinatiecentrum wilde helpen. „Alle kandidaat-invallers, ook die van mij, zijn pas opgebeld op momenten dat er geen andere optie meer was.”

In mei werd Heeren tijdelijk vervangen terwijl de zaak in onderzoek was. In juli nam ze het burgemeesterschap weer op zich. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, besloot tot de schorsing. Hij benadrukt dat een burgemeester een voorbeeldfunctie heeft en spreekt in een verklaring van grove nalatigheid. „Een burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren.”