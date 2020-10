Gemeente Amsterdam geeft ’witte privilege’-trainingen aan ambtenaren

Wethouder Rutger Groot Wassink (GL) laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat hij de motie van raadslid Sylvana Simons (Bij1) gaat uitvoeren. Zij vroeg het college een proef te starten waarbij ambtenaren privilegetrainingen zouden gaan krijgen. Volgens Groot Wassink gaan dergelijke trainingen ’over de systematische verschillen in kansen als gevolg van diversiteitskenmerken als afkomst, klasse en gender’. Volgens de GL-wethouder zijn er ’diverse uitwerkingen mogelijk, zoals in de vorm van een privilege-walk of een meer informatieve en theoretische benadering’.

Kosten

De kosten voor dergelijke privilegetrainingen variëren van 750 tot 1250 euro, afhankelijk van groepsgrootte, duur en de specifieke behoefte. Hiernaast komen er nog eenmalige kosten bij voor de ontwerpfase (ongeveer 2000 euro), de nauwkeurige monitoring en evaluatie om het effect en de kwaliteit te meten (3000 tot 4500 euro) en de personele inzet op coördinatie en communicatie (4000 euro).

Groot Wassink schrijft dat het thema ’onderdeel van het bredere thema inclusie’ moet worden. „De trainingen inclusief werven en selecteren worden in 2020 en 2021 aangeboden aan circa 900 P&O-adviseurs, directeuren en managers die een rol hebben bij het werving- en selectieproces.” Ook vindt een ’pilot van een management leergang over inclusie nu plaats binnen drie organisatieonderdelen van de gemeente. Hierin is privilege een van de thema’s.”

’Slechte zaak’

De komende maanden wordt nader onderzocht hoe het opleidingsaanbod op het gebied van inclusie en diversiteit wordt ingericht voor het gehele ambtenarenapparaat. „Privilege wordt als een van de thema’s in dit aanbod opgenomen.” CDA-raadslid Diederik Boomsma uit op sociale media felle kritiek op het plan. „Slechte zaak! Dat intersectionalisme, is geen neutrale geaccepteerde input maar een omstreden uit VS-geïmporteerde ideologie. Dat moet de gemeente niet opleggen.”