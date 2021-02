Vaccinonderzoek Israël: Pfizer-vaccin remt ook verspreiding coronavirus aanzienlijk

Uit een data-analyse in een onderzoek door het Israëlische ministerie van Volksgezondheid en Pfizer Inc. bleek dat het Pfizer-vaccin de infectie vermindert. Het aantal doorgegeven infecties door gevaccineerden zou volgens het onderzoek ongeveer 90 procent lager liggen dan bij niet-gevaccineerde mensen. Bij asymptomatische gevallen ligt dat percentage op 89,4 procent en bij symptomatische infecties op 93,7 procent.

Die bevindingen staan in de studie die nog niet door vakgenoten is beoordeeld. De cijfers zijn nog niet gepubliceerd.

Onderzoek ziekenhuispersoneel

Een andere studie van onderzoekers van het Israëlische Sheba Medical Center, dat op vrijdag werd gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, liet zien dat 7214 ziekenhuismedewerkers die hun eerste dosis vaccin in januari kregen toegediend, er na 15 tot 28 dagen een afname was bij het doorgeven van besmettingen van tussen de 75 en 85 procent.

Er is meer onderzoek nodig om definitieve conclusies te kunnen trekken, maar in de onderzoeken wordt voor het eerst gesuggereerd dat een vaccin ook de verspreiding van het nieuwe coronavirus kan stoppen en niet alleen kan voorkomen dat mensen ziek worden.

’Grote daling in overdracht virus’

Michal Linial, hoogleraar moleculaire biologie en bio-informatica aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, zei dat de bevindingen een grote stap waren in de richting van het beantwoorden van een van de belangrijkste vragen bij de bestrijding van de pandemie. „Of het nu 75 of 90 procent minder is, het is een grote daling in het overdragen van het virus. Het betekent dat niet alleen de gevaccineerde persoon beschermd is, maar dat de inenting ook bescherming biedt aan zijn of haar omgeving”, aldus Linial.

Pfizer wilde volgens Reuters vooralsnog niet reageren op de onderzoeksresultaten. Ook het Israëlische ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.