Trouwstoetmepper misdraagt zich opnieuw, opgepakt in woning bruidegom

Dat laten meerdere bronnen aan De Telegraaf weten en wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie. B. is opgepakt in Vlaardingen in de woning van de bruidegom uit de trouwstoet. De voorlopige hechtenis van B. werd op 26 maart geschorst door de rechtbank, dit tot grote ergernis van politie en justitie. Hoewel de officier van justitie zich tegen het verzoek verzette, besloot de rechtbank het verzoek van de advocaat toch in te willigen.

Het incident waardoor Shahid B. achter de tralies belandde, deed zich voor nadat op 30 augustus 2019 de politie de deelnemers aan de toeterende trouwstoet van Shahid B.’s zus vergeefs had gemaand zich aan de verkeersregels te houden. De bruiloftsgangers hadden er volgens de officier van justitie lak aan. Ze zaten in de ramen van de auto’s, toeterden luid, en blokkeerden het andere verkeer. Op de Westzeedijk in Rotterdam werden ze door de politie aangehouden.

Verstopt onder bed

Het duurde tot oktober voordat de politie er op basis van onder meer camerabeelden in slaagde Shahid B. als de trouwstoetmepper te identificeren, en hem aan te houden. B. verstopte zich onder een bed, maar dat bleek voor de politie geen obstakel.

Volgens het OM is het gevaar voor herhaling groot, en heeft Shahid B. zich in het verleden vaker niet aan afspraken gehouden. In december 2012 werd hij veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met geweld en het dreigen met een wapen.

Een jaar daarvan werd voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van drie jaar. In 2014 werd de straf omgezet in jeugd-tbs, omdat dat betere kansen bood op begeleiding en behandeling. Zijn proeftijd werd steeds verlengd – tot maar liefst 7 jaar – omdat Shahid B. zich niet hield aan de voorwaarde om begeleiding van de reclassering te accepteren.

Liever uitslapen

Ook tijdens zijn hechtenis bleek Shahid B. liever uit te slapen, dan dat hij met deskundigen praat, zegt het OM. Nu blijkt dat B. zich dus opnieuw niet aan de voorwaarden heeft gehouden.