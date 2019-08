Jongetje (6) van panoramaterras museum gegooid: ’Verdachte volgde kinderen’

Een 17-jarige jongen is opgepakt in verband met de tragedie. Hij zou het kindje naar beneden hebben gegooid. Niets wijst erop dat hij een bekende van het slachtoffer is. Hij wordt verdacht van poging tot moord. De politie kan nog niets zeggen over een motief.

Het jongetje, dat volgens Britse media in het gezelschap was en een Engels sprekende moeder met Italiaans accent, kwam terecht op de vijfde verdieping. Hij zou een val van zo’n dertig meter hebben gemaakt en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen toeristen zagen het drama zich voor hun ogen voltrekken.

Achtervolgen

Een radeloze vrouw, vermoedelijk de moeder van het jongetje, schreeuwde ’waar is mijn zoon?’ en ’het is mijn jongen!’. Bezoekers van de tiende verdieping zeggen dat ze plotseling opgeschrik werden door een harde klap. Niet veel later sloeg de paniek toe bij de moeder. Volgens een bezoeker zou de verdachte op het panoramaterras ook andere kinderen hebben gevolgd. „Het ging maar door. Ik heb gezegd dat hij uit de buurt van mijn kinderen moest blijven.” Na het drama grepen andere ouders hun kinderen om ze zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

Het panoramaterras van Tate in Londen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bezoekers van het museum wisten de verdachte vast te houden tot de politie arriveerde. Tijdens de worstelingen zou hij van omstanders een stomp in het gezicht hebben gekregen. Bewakers van het museum sloten de verdachte op in een toilet om erger te voorkomen.

Het museum werd ontruimd. Een dag later is een deel nog altijd niet toegankelijk voor publiek. Volgens omstanders is het niet mogelijk dat het kind zelf over een afzetting is geklommen en naar beneden is gevallen.

Tate Modern is de drukstbezochte toeristisch attractie in het zuidelijke deel van de Britse hoofdstad. Jaarlijks brengen zo’n 6 miljoen mensen een bezoek aan het museum.