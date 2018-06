Noodweer spelbreker op Mont Ventoux tijdens Tour du ALS

Een woordvoerster van Stichting ALS laat weten dat het op de top te gevaarlijk was om de beroemde Franse berg al fietsend en wandelend te beklimmen. In overleg met de meteorologische dienst van Frankrijk is daarom besloten de deelnemers niet verder te laten klimmen dan Plateau Reynard.

Ook tijdens de ingekorte tocht hielden de wandelaars en fietsers het niet droog en werden ze geconfronteerd met onweer. „Dus achteraf kunnen we zeggen dat de beslissing om de tocht aan te passen juist was”, zegt de woordvoerster. De tussenstand van Tour du ALS is momenteel 809.838 euro, maar dat bedrag kan nog oplopen aangezien mensen tot 1 juli geld kunnen doneren voor onderzoek naar de dodelijke spier- en zenuwziekte.