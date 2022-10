Ernstig ongeluk tussen fietser en lijnbus in Amsterdam, meerdere passagiers gewond

De fietser is inmiddels naar het ziekenhuis overgebracht, aldus een politiewoordvoerder. Ook meerdere passagiers van de GVB-bus raakten gewond. Om hoeveel gewonden het precies gaat, is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder. Een van de passagiers is ook naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek en de plaats van het ongeval is afgezet. Daardoor is er een gigantische verkeersstremming ontstaan in het centrum, aldus de woordvoerder.