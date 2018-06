Doorbraak: vader dode baby bij Sloterplas achterhaald

Een wandelaar vond het pasgeboren jongetje op 8 juni, gewikkeld in een doek in een tas. Het is nog niet bekend wie de moeder is. Het vaststellen van de identiteit van de vader beschouwt de politie als een doorbraak. Hoe de recherche de man op het spoor is gekomen en wie hij precies is, kan de politie nog niet zeggen.

De politie wil heel graag ook de moeder van het kindje vinden, onder meer om haar professionele hulp te bieden. Vorig jaar plaatste ze al een oproep bij het graf van de baby, gericht aan de moeder. „Moeder van de Sloterplasbaby, als je het grafje van je kindje komt bezoeken, wij willen je graag spreken en helpen”, stond op een geplastificeerd A4’tje.

Het jongetje, dat een rompertje droeg, lag in een zwart-oranje Nike-sporttas in een doek met Burberry-patroon. De politie stelde eerder al vast dat zijn vader en moeder mogelijk afkomstig zijn uit Zuid-Europa of Noord-Afrika.

Het graf van het kindje is op begraafplaats Sint Barbara. Op een hartvormige steen staat: ’Baby Sloterplas, juni 2016’.

