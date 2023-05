Politie in Loon op Zand achter op hol geslagen paarden mét koets aan

De ruiters hadden hun dieren niet meer kunnen achterhalen en schakelden de politie in. Een paard kon snel gevangen worden, maar de andere twee liepen in volle draf met koets richting de bebouwde kom van Kaatsheuvel. „Op de rotonde bij de molen werd door politieagenten belet, dat de paarden met daarachter de koets de wijk in konden gaan”, zo schrijft de politie op Facebook.

Agenten wisten de dieren te stoppen en brachten ze, nadat ze zelf een ritje gemaakt hadden, naar een weiland toe waar ze herenigd konden worden met de ruiters.