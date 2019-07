Nederlander (21) miljonair na zilver op WK Fortnite

NEW YORK - De Nederlander Dave Jong is tweede geworden op het WK Fortnite bij het onderdeel duo’s. Jong speelde samen met de Brit Jaden Ashman en eindigde achter een Noorse en een Oostenrijkse speler. Fortnite is een van de populairste games ooit en het toernooi heeft een totale prijzenpot van 30 miljoen euro.