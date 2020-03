Brabants dorp Erp hard getroffen door corona

Het Brabantse dorpje Erp is zwaar getroffen met vier coronadoden. Ⓒ De Telegraaf

ERP - „Ik heb geen idee hoe het komt, maar het is vreselijk. Voor de familie en voor de club”, zegt voorzitter Toon Kerkhof van de plaatselijke voetbalclub RKVV in het Brabantse Erp. Het dorp met nog geen vijfduizend inwoners is met vier coronaslachtoffers verhoudingsgewijs het zwaarst getroffen plaatsje van ons land.