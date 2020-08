Agenten betrappen bestuurder met lachgasballon in de mond

Het incident speelde zich donderdagavond af op de Ettensebaan in Breda. Daar zagen agenten hoe de bestuurder zat te lurken aan een ballon met lachgas, meldt Omroep Brabant. Hij bleek een lachgastank in de auto te hebben liggen.

Maar voordat agenten tot een controle over konden gaan, was hij er al vandoor. Uiteindelijk reed de verdachte een doodlopende straat in, waardoor het einde verhaal voor hem was. Zijn voertuig is in beslag genomen. Over de leeftijd van de verdachte is niets duidelijk.

