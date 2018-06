Mogelijke link liquidaties en beschietingen Delft

Dat bevestigt de politie. „We houden in dit onderzoek alle opties open”, zegt een woordvoerder van de politie Den Haag.

De politie meldde vanochtend al dat onderzocht wordt of er een verband is tussen de liquidatiepoging in Delft en een of meerdere liquidaties in de Turkse onderwereld.

Begin mei werd een van de coffeeshops, The Future aan de Peperstraat, samen met een zonne- en nagelstudio onder vuur genomen. Destijds werden tientallen schoten afgevuurd. Naar aanleiding hiervan besloot burgemeester Marja van Bijsterveldt de zaken tijdelijk te sluiten.

De schade aan de coffeeshop was groot. Half mei ging het weer mis. Bij zowel The Future als coffeeshop The Game werden meerdere harde explosies gehoord. In de straat zijn vaker ongeregeldheden.

