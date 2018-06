NAVO en Rusland weer om tafel in Brussel

Joelia Skripal. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Voor het eerst sinds de NAVO Russische diplomaten wegstuurde vanwege de aanslag met zenuwgas op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Engelse Salisbury, hebben beide partijen weer politiek overleg gevoerd. De zogeheten NAVO-Ruslandraad kwam donderdag op ambassadeursniveau bijeen in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.