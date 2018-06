Dikke boetes voor roken in festivaltent

Twee toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben een lijvig proces-verbaal gemaakt tijdens het festival Gaasper Pleasure.

In een achttien pagina’s lang rapport staat hoe de controleur ’vrouw 1’, ’vrouw 2’ en ’man 1’ zag roken.

„Ik zag dat vrouw 1 een trekje van haar brandende sigaret nam in het zicht van de personen achter de bar.” „Ik zag dat vrouw 1 een blauw/grijze rookwalm uitblies. Ik rook de penetrante geur van tabaksrook.” Ook werd een man van rond de vijftig ’betrapt’ die een sigaret opstak vlak voor de neus van de beveiligers, aldus de ambtenaar van dienst.

Roken in een tent is volgens de Tabakswet verboden en de eerste keer worden er boetes van 500 euro per persoon uitgedeeld. De volgende maal zijn de boetes dubbel zo hoog.

De organisatie van het festival schrijft op Facebook dat dit wel ’heel prijzige saffies’ waren.