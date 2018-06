Vijfde verdachte vast voor dubbele liquidatie Rotterdam

De andere verdachten zijn drie tieners van 18 jaar en een 16-jarige jongen. Bij de schietpartij op 20 december op de Rhijnauwensingel, midden in een woonwijk, werden de twee mannen met een kalasjnikov doodgeschoten vanuit een auto. Die bleek gestolen en werd enkele uren later brandend teruggevonden in Ridderkerk.

In februari maakte de politie al bekend dat de daders het vermoedelijk vooral gemunt hadden op het 26-jarige slachtoffer en dat het zou gaan om een afrekening in het criminele circuit.