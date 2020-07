Minder zittenblijvers door coronacrisis

Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs grote schoolbesturen die samen ruim honderd middelbare scholen onder hun hoede hebben.

Uitzonderlijke tijden vragen om een uitzonderlijke aanpak, zo is de teneur. Nu scholieren door de coronacrisis veel minder op school waren en soms minder toetsen en opdrachten hebben gemaakt, hebben leraren minder ’harde’ gegevens om te beslissen of een leerling door kan naar het volgende schooljaar. Daarnaast heeft een deel van de leerlingen achterstanden opgelopen door een gebrek aan fysieke lessen en persoonlijke begeleiding.

De VO-Raad, de vereniging van middelbare scholen, riep eerder al op de overgangsnormen te versoepelen. Dat veel scholen daar gehoor aan geven is een goede zaak, zegt woordvoerder Stan Termeer. „Wij vinden dat daar flexibel mee moet worden omgegaan. Voor het centraal examen zijn er landelijke normen vastgesteld, maar voor de criteria om over te gaan zijn die er niet. Scholen hebben grote vrijheid om zelf te bepalen wie er overgaat. We hopen dat ze er coulant mee omgaan.”