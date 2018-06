Klokkenluider start meldpunt defensie

Van Wulfen werd bekend omdat hij problemen op de vliegbasis Eindhoven aankaartte. Het ging om wangedragingen bij het 336-squadron dat met Hercules-transportvliegtuigen opereert die een directe bedreiging voor de veiligheid betekenden. Nadat hij dit deed, werd de klokkenluider op een zijspoor gezet.

Na jaren procederen, rehabiliteerde minister Hennis (Defensie) hem en stapte Van Wulfen over naar de kustwacht. Ook daar ontstonden problemen en werd de Brabander uit het vliegersrooster gehaald. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een criticus van de krijgsmacht die vooral als het om veiligheidsvraagstukken gaat zijn mening via sociale media ventileert.

,,Dit is niet het zoveelste meldpunt”, zegt Van Wulfen refererend aan de verschillende punten die defensie intern voor personeel heeft. ,,Hier kan je met je verhaal terecht wanneer je geen vertrouwen hebt in een goede afloop bij defensie of er intern al niet bent uitgekomen. Wij gaan geen drie jaar onderzoek doen en dan iemand afschepen. We gaan direct voor resultaat.”

De oud-vlieger wil proberen zaken op te lossen door ze in handen te geven van onderzoeksjournalisten. Hij wordt gesterkt in die opzet door de manier waarop er binnen een paar maanden oplossingen kwamen voor de militairen die betrokken waren bij een pest- en zedenschandaal bij de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen.