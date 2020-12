Inwoners Schengenlanden moeten binnenkort negatieve coronatest tonen in Nederland

Sinds dinsdag moeten reizigers van buiten het Schengengebied met een negatieve testverklaring aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Dat wil het kabinet dus uitbreiden naar alle landen.

Om reizen te ontmoedigen gaat het ministerie van Infrastructuur met luchtvaartmaatschappijen en boekingplatforms aan de slag om consumenten extra te wijzen op het dwingende advies om niet naar het buitenland te gaan voor vakanties.

De sluiting van Schiphol is volgens het ministerie geen optie. „Essentiële goederen moeten vervoerd kunnen blijven worden en mensen moeten een noodzakelijke reis kunnen maken”, stelt een zegsvrouw. „Los van het vervoer van vracht is het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen, denk aan de medische sector, naar het buitenland kunnen reizen als dat noodzakelijk is. Dat geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld naar een begrafenis van een familielid moeten.”