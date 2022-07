Zijn de plaknachten eindelijk voorbij? ’Wéér een tropisch weekend voor de deur’

Na de hitte van afgelopen dagen krijgen we donderdag te maken met stevige plensbuien. De temperaturen komen ook flink lager uit dan woensdag. Het wordt ongeveer 20 tot 24 graden, meldt Weer.nl. Ook vrijdag is het nog niet zo warm met 18 graden op de Wadden en lokaal 25 graden in het uiterste zuiden. Wel blijft het overwegend droog en is er een mix van zon en stapelwolken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ligt het kwik in het binnenland rond een graad of 10 en lokaal kan het zelfs nog wat frisser zijn. Aan de grond daalt het tot een graad of 5, meldt Weer.nl. Belangrijk dus voor iedereen op een Nederlandse camping: warm aankleden in de nacht.

Zaterdagmiddag wordt het lekker warm. Op de Waddeneilanden wordt het ongeveer 20 graden, in het midden van het land 25 en 27 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noorden en daardoor is het ook op de westelijke stranden door wind van zee wat koeler, ongeveer 22 graden. Later op de dag ontstaan een aantal stapelwolken.

Tropische zondag

In de nacht naar zondag ligt de temperatuur buiten tussen de 11 graden in het noordoosten tot 17 graden langs de Zeeuwse kust. Een stuk minder plakkerig dus.

Overdag wordt het een stralend weer met af en toe een beetje bewolking. Het blijft droog en zeer zonnig. De wind draait naar het zuiden tot zuidwesten en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. Het wordt 25 graden op de Wadden, 28 graden op de westelijke stranden en in het noorden, 30 in het midden van het land en 31 tot plaatselijk 32 graden in het zuiden.