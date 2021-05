Amsterdam laat korte tijd feestje bij stadion toe: agenten op afstand

Onze verslaggever Mascha de Jong is in Amsterdam en brengt live verslag uit. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Bij de Johan Cruijff ArenA waren duizenden fans aanwezig. Zij zagen aan het einde van de middag de spelers met de schaal op het parkeerdek verschijnen. Het zou gaan om een spontane actie. De gemeente zegt er bewust voor gekozen te hebben om niet te handhaven, al werd Ajax na enige tijd wel verzocht het feestje te beëindigen. Agenten bleven op afstand. „De driehoek heeft het even aangekeken en laten gebeuren”, aldus een woordvoerder.

Rond 18.30 uur stond de politie bij de ingang van het naastgelegen treinstation om de toestroom van mensen in goede banen te leiden en grote drukte op perrons te voorkomen. Een aantal groepen supporters stonden toen nog te praten, verspreid over het terrein rondom de ArenA.

Er brak eind van de middag om onbekende redenen een vechtpartij uit, waarbij iemand bewusteloos zou zijn geslagen. Een traumahelikopter werd aanvankelijk ingeschakeld, maar bleek later toch niet nodig. Hoe het verder met het slachtoffer is, is niet duidelijk.

Ook in de stad zelf is het druk. De meeste fans zijn samengekomen bij de terrassen op het Rembrandtplein en het gebied op de Wallen. Burgemeester Femke Halsema heeft een noodverordening afgekondigd voor het Leidseplein en omgeving. Terrassen op het Leidseplein blijven ook dicht. Rond het Museumplein is weinig te beleven. De gemeente heeft sinds 20 april grote hekken om het grasveld geplaatst zodat niemand er meer bij kan. Het grasveld wordt vervangen.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ VRPress

Politie is door de hele stad met veel eenheden aanwezig. Een helikopter hangt al sinds het einde van de ochtend in de lucht om de drukte te monitoren.

Bekijk ook: Hoofdstad maakt borst nat voor onrust rond kampioenswedstrijd Ajax

Bekijk ook: Ajax probleemloos naar de 35e landstitel

De gemeente Amsterdam roept voetbalsupporters op niet meer naar de Johan Cruijff Boulevard bij de ArenA te komen. Het is er te druk, meldt de gemeente op Twitter.