Bloemenactie maakt tranen los: ’Dit zou mijn vrouw moeten kunnen zien’

Nico Peterse (85) uit Amsterdam-West maakt een dolletje met Ali B. Hij is blij met zijn boeket: „Het lijkt wel of ik jarig ben.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - „Dit is een tijd om over verschillen heen te stappen”, zegt de Marokkaanse vechtsporter Abu Azaitar met een boeket in zijn hand. De moslim neemt met priester Bart Putter en rabbijn Menno ten Brink een voorschot op de landelijke bloemenactie voor alleenstaande ouderen van aanstaande vrijdag.