Asscher blij met Attje Kuiken

Kuiken werd unaniem gekozen, andere kandidaten waren er niet om de komende drie maanden de PvdA-fractie te leiden. ,,De fractie heeft Attje Kuiken gekozen, ik denk dat dat heel goed is. De interne verkiezing is geweest, nu gaat het om het echie'', aldus Asscher.

Kuiken zei blij te zijn met de steun van haar collega's. Ze zei wel dat ze nog niet weet of ze op een verkiesbare plek komt op de kandidatenlijst van de partij. De voorlopige lijst wordt volgende week bekendgemaakt. Op het partijcongres in januari wordt er vervolgens over gestemd.

Asscher won vorige week de lijsttrekkersverkiezing van Samsom. PvdA'ers die niet op Asscher stemden hoeven niet te vrezen voor hun toekomst in de partij, benadrukte de vicepremier. ,,Mijn tegenstanders zijn Mark Rutte en Geert Wilders'', zei Asscher stellig.