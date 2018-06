Geen asielzoekers terug naar Griekenland

Dat zei staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) zojuist in debat met de Tweede Kamer. Het wegsturen van asielzoekers die via Griekenland zijn gereisd is een buitengewoon gevoelig punt in het parlement, ook binnen de eigen coalitie.

Asielzoekers die de Europese Unie binnenkomen, moeten eigenlijk asiel aanvragen in het EU-land waar ze als eerst aankomen. Reizen ze desondanks toch door naar een ander land, bijvoorbeeld naar Nederland, dan kan dat land de asielzoekers via een zogeheten ’Dublinclaim’ terugsturen naar het land van binnenkomst.

Nederland stuurt echter al jaren geen asielzoekers meer terug die aantoonbaar via Griekenland de EU zijn binnengekomen. Onder meer omdat de kwaliteit van de opvang in Griekenland te wensen overlaat. Daardoor kunnen mensen die via het Zuid-Europese land binnen zijn gekomen, toch hier in Nederland asiel krijgen.

Staatssecretaris Harbers heeft een eerste stap gezet om daar verandering in te brengen. Hij heeft voor ’een beperkt aantal’ asielzoekers al zo’n Dublinclaim op Griekenland gedaan. Maar ze worden pas echt teruggestuurd als Griekenland een goede opvang kan garanderen.

In de coalitie wordt totaal verschillend gedacht over dit onderwerp. De VVD vindt bijvoorbeeld dat Griekenland niet beloond mag worden met minder asielzoekers omdat het land de asielopvang maar niet op orde brengt.

Fel tegen

CU-Kamerlid Voordewind – lid van een regeringspartij dus – is fel tegen de kabinetsvoornemens om mensen uiteindelijk terug te sturen naar Griekenland. In het debat ging hij zelfs zo ver om de linkse oppositie op te jutten hier hardere vragen over te stellen.

Voordewind vindt het in elk geval terecht dat het kabinet nu nog geen asielzoekers overdraagt aan Griekenland. Hij wijst er op dat er daar momenteel nog tienduizenden mensen wachten op een eerste beslissing over hun asielaanvraag. „Het is nog geen tijd voor terugsturen naar Griekenland. Eerst moet de asielprocedure en opvang daar op orde. Het zal nog wel even duren voordat dat op orde is.”