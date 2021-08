Griekse premier erkent fouten bij bestrijding bosbranden

Buitenland

Nog altijd branden in omgeving Saint-Tropez: ’De heftigste in twintig jaar tijd’

De bosbranden in het zuiden van Frankrijk hebben inmiddels al 7000 hectare bos in de as gelegd, maar de wind is iets gaan liggen waardoor de brandweer het vuur woensdagnacht verder onder controle zou moeten krijgen. Toch blijft het risico op nieuwe branden in het departement Var „zeer ernstig”, meld...