Aantal boetes voor ’partygate’-schandaal stijgt naar ruim honderd

De politie heeft net als bij vorige onderzoeksupdates geen informatie gedeeld over de identiteit van de beboete personen. Het is daardoor niet bekend of er medewerkers zijn die meermaals een boete hebben gekregen. Volgens de BBC heeft premier Boris Johnson in ieder geval geen nieuwe boete ontvangen. De laatste boetes zouden betrekking hebben op een kerstborrel in 2020 waar de premier niet bij aanwezig was.

Eerder werd al wel bekend dat Johnson en minister Rishi Sunak (Financiën) zijn beboet voor een feestje in Downing Street 10. De Britse bevolking was toen vanwege de coronapandemie onderworpen aan strenge beperkingen. Johnson heeft zijn excuses aangeboden, maar blijft zijn eigen gedrag verdedigen.

De politie doet onderzoek naar een deel van de ’partygate’-beschuldigingen. Mogelijk volgen later nog meer boetes. Ook het parlement doet onderzoek naar de kwestie. Dat richt zich op de premier. Hij zou met zijn eerste reacties op het schandaal het parlement hebben misleid. Johnson stelt dat hij dat niet bewust heeft gedaan.

Oppositiepartijen hebben Johnson eerder opgeroepen te vertrekken. Maar inmiddels ligt ook oppositieleider Keir Starmer van Labour onder vuur, nadat er beelden zijn opgedoken uit april 2021 waarop hij binnen bier drinkt en wat eet met collega’s. De politie onderzoekt of ook hij de coronaregels heeft overtreden. Starmer kondigde onlangs aan dat hij zal opstappen als hij een boete krijgt.