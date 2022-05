Oekraïense vluchteling die er vandoor ging met getrouwde man: ’Het is haar eigen schuld’

Sofiia Karkadym laat aan The Sun weten dat zij zich niet verantwoordelijk voelt voor het stuklopen van de relatie van de mensen die haar onderdak boden. „Ik hield van de familie. Ik heb veel tijd met zijn vriendin doorgebracht en ik heb geprobeerd haar te helpen, maar ze had twee gezichten. Haar constante achterdocht zorgde voor veel spanning en dat duwde mij en Tony alleen maar dichter bij elkaar.”

Tekst loopt door onder de tweet.

Sofiia heeft duidelijk geen spijt dat ze het huwelijk van haar gastgezin heeft opgebroken. „Ze creëerde deze situatie door constant te suggereren dat er iets aan de hand was terwijl dat toen nog niet zo was. Dus dit is haar eigen schuld.”

Ook de ex-vriendin van Tony heeft inmiddels gereageerd. Tegen The Sun zegt Lorna Garnett dat ze gebroken is. „Sofiia had vanaf het begin haar zinnen op mijn man gezet. Ze geeft er niets om dat ze ons gezin verwoest.” Garnett is het vertrouwen in haar medemens verloren. „Ik wilde iemand in nood helpen door haar onderdak te bieden. Dit is wat ik ervoor terugkrijg.”