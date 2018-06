Kamer brandt rookplan Blokhuis af

VVD, PVV, CDA, SP en PvdA zien helemaal niks in zo’n vergaand verbod. CDA-Kamerlid Kuik noemt het ’een stap te ver’. „Als horecaondernemers zelf met een rookverbod voor hun terras komen, dan juichen we dat toe. Maar als je dit invoert, kunnen mensen nergens meer roken.”

„Een verbod op paffen op terrassen”, zegt SP’er Van Gerven. „Dat gaat ons een stap te ver. Een terras is min of meer openbare ruimte.” PvdA-Kamerlid Ploumen vindt het eveneens een brug te ver. „First things first, zou ik zeggen. Eerst maar eens zorgen dat het moeilijker wordt om sigaretten te verkopen. Dan wordt er overal vanzelf minder gerookt.”

Blokhuis oogst hoe dan ook irritatie met zijn voorstellen. De Tweede Kamer sprak pas nog met hem over het terugdringen van roken en problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De CU-bewindsman is momenteel bezig om een akkoord over deze thema’s te sluiten met verschillende maatschappelijke partijen.

Vorige week zei Blokhuis echter absoluut nog niet op het akkoord vooruit te willen lopen en hij vroeg de Tweede Kamer om dat ook niet te doen. Dat de bewindsman nu alsnog zelf met anti-rookplannetjes komt, veroorzaakt dan ook hevige irritatie in de Kamer.

„Je kan niet aan de Kamer vragen niets te vinden en een preventieakkoord af te wachten en dan zelf overal voorstellen doen”, foetert VVD’er Veldman. „Dit is een hele rare strategie als je hoopt op draagvlak voor een akkoord.”

Ook PVV-Kamerlid Agema is geïrriteerd. Zelf opperde ze afgelopen week om een rookverbod voor shishalounges in te stellen. Rookruimtes in gewone cafés gaan immers ook dicht. „Vorige week wees Blokhuis alles af en nu gaat hij zelf de boer op. Schandelijk!”