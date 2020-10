’Ik was vorige week op een verjaardag: jongen doodgestoken, zo voor m’n neus’

Jongerenwerker Romeo Lobo (inzet) Ⓒ Thijs Rooimans/ANP/HH

De jeudgcriminaliteit verhardt. Dit jaar zijn in Almere bijvoorbeeld al 65 minderjarigen aangemerkt als verdachte voor gewelddadige straatroven. Dat is twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Jongerenwerkers hebben er hun handen vol aan. De grootste uitdaging is om te voorkomen dat de jongeren zich laten verleiden door het ’snelle geld’.